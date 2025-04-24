Удар по Києву. У столиці зросла кількість постраждалих, є загиблі (оновлено)

Серед постраждалих є вагітна жінка

У ніч на 24 квітня Росія атакували Київ ракетами та безпілотника. У столиці лунали сильні вибухи, є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За інформацією Кличка, внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих росла до 50. Із них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. А 15-м надали допомогу на місці. Серед поранених також є вагітна жінка. Одна людина загинула.

Крім того, Кличко розповів, що найбільш постраждав через російську атаку Святошинський район Києва. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування.

Станом на 03:55:

«Двоє загиблих у столиці. 54 людини постраждали. 38 із них, зокрема 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

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