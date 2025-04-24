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Удар по Києву. У столиці зросла кількість постраждалих, є загиблі (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по Києву. У столиці зросла кількість постраждалих, є загиблі (оновлено)
У Києві лунали сильні вибухи
скріншот з відео

Серед постраждалих є вагітна жінка

У ніч на 24 квітня Росія атакували Київ ракетами та безпілотника. У столиці лунали сильні вибухи, є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За інформацією Кличка, внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих росла до 50. Із них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. А 15-м надали допомогу на місці. Серед поранених також є вагітна жінка. Одна людина загинула.

Крім того, Кличко розповів, що найбільш постраждав через російську атаку Святошинський район Києва. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування.

Станом на 03:55:

«Двоє загиблих у столиці. 54 людини постраждали. 38 із них, зокрема 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що наслідки російської атаки фіксуються в трьох районах області.

Зазначається, що у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі, а у Броварському районі – пожежа трав‘яного настилу.

Раніше ми писали, що у повномасштабній війні проти України Росія активно залучає іноземних найманців, і за останній рік до її збройних сил могли долучитися громадяни щонайменше з 48 країн. Про це йдеться в розслідуванні видання «Важные истории», яке отримало доступ до даних єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи, повідомляє Главком.

Згідно з матеріалами, лише в Москві в період із квітня 2023 року по травень 2024 року через пункт відбору на контрактну службу, розташований на вулиці Яблочкова, 5, будівля 1, пройшли понад 1,5 тис іноземців. Усі вони вказали цю адресу як місце проживання при вступі до лав російської армії.

Журналісти ідентифікували понад 1,3 тис іноземних новобранців. Найбільше з них (771 особа) прибули з країн Південної та Східної Азії.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ

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