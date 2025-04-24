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Росія вбила у Києві брата і сестру – Зеленський

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія вбила у Києві брата і сестру – Зеленський
Глава держави наголосив, що внаслідок російського терору в Україні поранені понад 80 людей, є загиблі
фото: скриншот відео

Україна пережила дуже масштабну атаку – Зеленський

Україна в ніч на 24 квітня пережила нову масштабну атаку Росії. У Києві внаслідок обстрілу загинули брат і сестра: хлопцю було 21, дівчині – лише 19 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом ПАР.

«Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку, дуже масштабну, більше 200 повітряних цілей. Це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони. На жаль, є руйнування, втрати у столиці і в інших наших містах», – сказав президент.

Глава держави наголосив, що внаслідок російського терору в Україні поранені понад 80 людей, є загиблі.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

До слова, сьогодні вночі уламки збитого ворожого дрона влучили у житловий будинок у Оболонському районі Києва. Родина, яка проживала там, втратила майже все. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Оболонського району Кирила Фесика. 

Він повідомив, жінка, яка жила у будинку, разом з дітьми встигла спуститися в укриття, але чоловік зазнав опіків. Фесик закликав усіх небайжужих долучитися до збору коштів для родини. 

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Теги: Володимир Зеленський ракетна атака

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