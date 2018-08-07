Масове отруєння на Львівщині: стало відомо, що їли діти



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По медичну допомогу звернулося 30 осіб, з них 29 дітей

Постраждалі, які проживали і харчувались в готелі «Джем» в с. Раківець на Львівщині, вживали в їжу курячі яйця, млинці, борщ зі сметаною та молочну продукцію.

Про це 7 серпня повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Зазначається, що станом на 8 ранку по медичну допомогу звернулося 30 осіб, з них 29 дітей з числа тих, що проживали і харчувались в готелі «Джем» в с. Раківець. Госпіталізовано 25 осіб, з них 24 дітей, 5 дітей відмовилось від госпіталізації і нині на амбулаторному лікуванні.

«Всі особи госпіталізовано у стані середньої важкості. Перші симптоми, зі слів хворих, з’явились 5 серпня. Загальні симптоми - підвищення температури тіла, головний біль, тошнота, блювота, болі в животі», - говориться у повідомленні.

Фахівцями Держпродспоживслужби спільно з ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» розпочато комплекс заходів щодо розслідування та локалізації спалаху.

Відомо, що діти прибули на відпочинок з м. Шепетівка Хмельницької області в кількості 47 осіб.

Раніше повідомлялося, що поліція встановлює обставини масового отруєння дітей в готелі «Джем» в с. Раківець. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України.