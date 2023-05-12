Заступниця голови Верховної Ради звернулася із закликом до парламенту Ісландії

Ісландія гостинно прихистила у себе понад 3000 українців, які рятувалися від російського вторгнення

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала парламент Ісландії розглянути резолюцію щодо засудження масового викрадення українських дітей російською федерацією та приєднатися до міжнародної коаліції щодо їх повернення додому. Про це вона повідомила у Фейсбуці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кондратюк поінформувала, що під час робочого візиту до Рейк’явіку разом із народною депутаткою Марією Іоновою провели зустріч зі спікером парламенту Біргіром Арманнссоном.

Віцеспікерка українського парламенту висловила вдячність Ісландії за політичну, юридичну та гуманітарну підтримку України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кондратюк зазначила, що Ісландія приєдналася до основної групи держав, які підтримують створення міжнародного спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України, а також підписала спільну заяву саміту Україна-Північна Європа про створення міжнародного центру із розслідування злочину агресії проти України (ICPA) в Гаазі.

Окремо вона подякувала Ісландії за підтримку створення Реєстру відшкодування збитків, який буде представлено на Саміті Ради Європи 16-17 травня в Рек‘явіку.

«Це правова основа для використання заморожених активів РФ на відбудову України», – пояснила Кондратюк.

Крім цього, вона підкреслила, що Україна розраховує на активну позицію Ісландії у подальшому просуванні на міжнародній арені Формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас Кондратюк від імені ВР подякувала Біргіру Арманнссону за нещодавнє ухвалення резолюції щодо офіційного визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом Українського народу.