Масове зараження гепатитом у Миколаєві: поліція відкрила кримінальну справу

Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз

Поліція завела кримінальну справу за фактом масового зараження гепатитом А в Миколаєві. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції. «Відомості за фактом масового зараження громадян гепатитом А внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 130 КК України («Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої



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Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз

Поліція завела кримінальну справу за фактом масового зараження гепатитом А в Миколаєві. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

«Відомості за фактом масового зараження громадян гепатитом А внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 130 КК України («Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби»). Згідно із санкцією цієї статті, подібні діяння караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років», - повідомляють у поліції.

У зв'язку з цим проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз.

Нагадаємо, за останньою інформацією ОДА, діагноз «гепатит» підтвердився у 16 осіб.