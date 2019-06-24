Масові «замінування»: МВС змінить порядок реагування на виклики



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Відомство ініціюватиме посилення кримінальної відповідальності за хибні повідомлення про мінування

Міністерство внутрішніх справ України у зв'язку зі зростанням кількості неправдивих викликів про мінування об'єктів має намір змінити порядок реагування на такі повідомлення. Про це повідомив глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

«В силу масових повідомлень про мінування тих чи інших об'єктів у столиці за останній час ми ініціюємо підготовку проекту змін у наші внутрішні правові акти, які уточнюють регламент реагування органів правопорядку на такі повідомлення. А також готуємо зміни до Кримінального Кодексу для посилення відповідальності за такі повідомлення. У ряді випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності і обмеження волі на строк більше шести років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках», - заявив він.

За його словами, в основній своїй масі такі повідомлення про неправдиве замінування надходять від ботів з території Росії і непідконтрольних територій на сході країни. За допомогою IP-телефонії та інтернету розсилаються анонімні повідомлення. Але є також випадки, коли і громадяни України вирішують дезінформувати про мінування, за що залучаються до кримінальної відповідальності.

Також Шевченко додав, що основні торговельні рітейлери зазнають величезних збитків через необхідність зупиняти торгівлю в «замінованих» супермаркетах або торгових центрах, що іноді трапляється по кілька разів на день.

«Один з таких великих рітейлерів повідомив нам про збитки в розмірі 56 млн грн за певний період тільки в силу зупинки продажів, евакуації людей і персоналу... Тому не виключено, що в регламентні норми будуть внесені поправки про порядок евакуації», - прогнозує він.

Що ж стосується перевірки пологових будинків, то там «евакуація проводиться тільки в спокійному режимі і тих, кому це не зашкодить. Аналогічно це стосується дітей, які перебувають у боксах», додав він.

Лише сьогодні у Києві поліція перевіряла інформацію щодо замінувань навчальних закладів, пологових будинків та ТРЦ.

Минулого тижня, з 17 по 23 червня, столичні рятувальники здійснили 19 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 441 виїзди (за аналогічний період 2018 року 90 виїздів) по заявках щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

Нагадаємо, 21 червня близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну».

Вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

Всі повідомлення виявилися хибними.

Джерело: Лівий берег