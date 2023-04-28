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Повітряні сили пояснили, чому в Україні вдруге за день лунала тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому в Україні вдруге за день лунала тривога
фото з відкритих джерел

На півночі України поблизу лінії фронту було зафіксовано активність винищувачів

Масштабна повітряна тривога в Україні лунала ввечері, 28 квітня, через активність стратегічної, тактичної та дальньої авіації ворога. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в коментарі «Українській правді».

«Злітали два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два дальні бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3. Також на півночі України поблизу лінії фронту було зафіксовано активність винищувачів Су-30 та Су-35», – зазначив Ігнат.

Сьогодні ввечері 28 квітня ППО України зафіксувала активність стратегічної, тактичної та дальньої авіації противника. Враховуючи ймовірний час підльоту у випадку запуску ракет, було прийнято рішення оголосити повітряну тривогу на більшій частині території України.

Нагадаємо, в Україні об 18:10 була оголошена повітряна тривога. Станом на 19:15 сигнал тривоги вже скасований у більшості областей.  Спочатку «почервоніли» схід і південь країни, далі тривога поширилася і на решту країни.

Триває 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. Нажаль, є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди. Не маючи бажаних результатів на полі бою, російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Теги: полковник тривога ЗСУ

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