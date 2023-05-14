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У Херсоні та Тернополі прогриміли вибухи (оновлено)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Херсоні та Тернополі прогриміли вибухи (оновлено)
фото з відкритих джерел

У ніч проти 14 травня 2023 року у Херсоні періодично було чути вибухи

У соціальних мережах повідомляють про те, що Херсон перебуває під обстрілом РСЗВ. 

Тому, ймовірно, повітряна тривога, у Херсоні не пов'язана з повітряною тривогою, яка оголошена по всій території України. 

Тим часом сили оборони перебувають на бойових позиціях. Завдання визначені. Про це заявив у соцмережах речник Одеської ОВА. 

Також моніторингові канали повідомляють про пуски ракет, але інформації про те, що вони вже перетнули український повітряний простір, поки не має. 

Близько 4:18 за Києвом Херсон обстріляли з КАБів. Вибухи дуже потужні, тому перебувайте в укриттях. 

Вночі 14 травня о 5:00 голова Тернопільської обласної військової адміністрації повідомив Володимир Труш повідомив про звуки вибухів.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі  є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей.

Також у результаті вибухів під Маріуполем 13 травня було знешкоджено близько 50 російських військових. 

Зокрема у Міноборони України зазначили, що в той час, коли в Європі відбувається свято музики, єдності та світла на пісенному конкурсі Євробачення Росія запускає крилаті ракети по Україні, яка протистоїть темряві. 

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