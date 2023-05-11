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У Запоріжжі прогриміли вибухи: жителів міста просять залишатися в укриттях

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Запоріжжі прогриміли вибухи: жителів міста просять залишатися в укриттях
у Запоріжжі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Під час повітряної тривоги у місті Запоріжжя пролунав вибух

У Запоріжжі вночі, 11 травня, було оголошено повітряну тривогу, після чого пролунали вибухи – влада закликає ховатись в укриття.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

«Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриття і знаходитесь там!» - пише чиновник.

Перший вибух у Запоріжжі пролунав близько 01:20. Після цього за кілька хвилин чули також і другий вибух.

Жителів міста просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, а також пам'ятати про правило «двох стін».

Перед цим з'явилася інформація про запуски російськими окупантами ракет С-300 в напрямку Запоріжжя.

Нагадаємо, росіяни активізували рух авіації в бік Запоріжжя.

До слова, на окупованій частині Луганської області, колаборанти готуються до евакуації, оскільки бояться прориву ЗСУ. 

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Теги: Запоріжжя вибух чиновник укриття влада росіяни

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