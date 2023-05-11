У Запоріжжі прогриміли вибухи: жителів міста просять залишатися в укриттях

Під час повітряної тривоги у місті Запоріжжя пролунав вибух

У Запоріжжі вночі, 11 травня, було оголошено повітряну тривогу, після чого пролунали вибухи – влада закликає ховатись в укриття.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

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«Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриття і знаходитесь там!» - пише чиновник.

Перший вибух у Запоріжжі пролунав близько 01:20. Після цього за кілька хвилин чули також і другий вибух.

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Жителів міста просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, а також пам'ятати про правило «двох стін».

Перед цим з'явилася інформація про запуски російськими окупантами ракет С-300 в напрямку Запоріжжя.

Нагадаємо, росіяни активізували рух авіації в бік Запоріжжя.

До слова, на окупованій частині Луганської області, колаборанти готуються до евакуації, оскільки бояться прориву ЗСУ.