Повітряні сили пояснили, чому в Україні лунає сигнал тривоги

Російський бомбардувальник літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок

В Україні після 16 год. була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт дальнього бомбардувальника Ту-22М3 у Росії. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

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За словами Ігната, наразі зафіксовано активність дальнього російського бомбардувальника Ту-22М3. Він літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок.

Тож у регіонах, які можуть опинитися в зоні ураження озброєнням цього бомбардувальника (ракети Х-22, дальність ураження – до 600 км) оголошено повітряну тривогу.

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Нагадаємо, у Києві та низці областей 3 травня оголошена повітряна тривога.