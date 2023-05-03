Повітряні сили пояснили, чому в Україні лунає сигнал тривоги
Російський бомбардувальник літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок
В Україні після 16 год. була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт дальнього бомбардувальника Ту-22М3 у Росії. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.
За словами Ігната, наразі зафіксовано активність дальнього російського бомбардувальника Ту-22М3. Він літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок.
Тож у регіонах, які можуть опинитися в зоні ураження озброєнням цього бомбардувальника (ракети Х-22, дальність ураження – до 600 км) оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, у Києві та низці областей 3 травня оголошена повітряна тривога.
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