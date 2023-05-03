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Повітряні сили пояснили, чому в Україні лунає сигнал тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому в Україні лунає сигнал тривоги
Зафіксовано активність дальнього російського бомбардувальника Ту-22М3
фото ілюстративне

Російський бомбардувальник літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок

В Україні після 16 год. була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт дальнього бомбардувальника Ту-22М3 у Росії. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

За словами Ігната, наразі зафіксовано активність дальнього російського бомбардувальника Ту-22М3. Він літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок.

Тож у регіонах, які можуть опинитися в зоні ураження озброєнням цього бомбардувальника (ракети Х-22, дальність ураження – до 600 км) оголошено повітряну тривогу. 

Нагадаємо,  у Києві та низці областей 3 травня оголошена повітряна тривога.

 

Теги: полковник тривога ЗСУ війна

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