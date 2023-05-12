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Нічні заморозки відступають: синоптики дали прогноз на 12 травня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нічні заморозки відступають: синоптики дали прогноз на 12 травня
до кінця цього тижня погода покращиться
фото з відкритих джерел

До України поступово повертається тепло

Майже по всій Україні у п'ятницю, 12 травня, буде сухо. Вдень температура повітря трохи підвищиться, а нічні заморозки відступлять. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Але на північному сході країни вдень буде невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до 2-7° тепла. На Закарпатті та на узбережжі морів буде трохи тепліше - до +10°. Вдень в Україні стовпчики термометрів показуватимуть від +15° до +20°. На високогір'ї Карпат вночі прогнозують 0-5° тепла, а вдень - 7-12° тепла.

Нічні заморозки відступають: синоптики дали прогноз на 12 травня фото 1

Яка буде погода на Київщині

12 травня в регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Протягом 12-14 травня синоптики прогнозують високий рівень пожежної небезпеки в Київській області та столиці.

В області температура повітря вночі буде 2-7° тепла, а вдень повітря прогріється до +15-20°. У Києві вночі обіцяють 5-7° тепла, а вдень температура підніметься до +20°.

Раніше повідомлялося, що до кінця цього тижня погода покращиться: заморозки зникнуть, а задощить по всій території  України після 17 травня. Щодо погоди в Києві, то на травневі дощі слід чекати від 16 травня.

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Теги: повітря вітер танки

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