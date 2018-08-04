Масштабна ДТП на Закарпатті: поліція повідомила подробиці



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Фото: Відділ комунікації поліції Закарпатської області ДТП на Закарпатті

Чотирьох потерпілих доставлено до лікарні

Масштабна ДТП у Мукачівському районі на Закарпатті сталася внаслідок виїзду автомобіля Volkswagen Tiguan на зустрічну смугу.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

«За попередньою інформацією, Volkswagen Tiguan виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення спочатку з Mercedes, а потім з Volkswagen Transporter. Поліція працює на місці події та встановлює всі обставини аварії», - заявили в поліції.

Чотирьох потерпілих доставлено до лікарні, вони отримали різного ступеня важкості травми. Потерпілі є жителями Чернівецької, Львівської та Одеської областей.

Раніше повідомлялося, що аварія сталася на ділянці траси Київ - Чоп між селами Клячаново та Іванівці. Внаслідок ДТП траса була перекрита, організований об'їзд.