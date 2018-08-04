Відірвана кабіна у вантажівки та заблокована траса: Під Мукачевим сталася потрійна ДТП



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Фото: mukachevo.net ДТП трьох автівок під Мукачевим: у вантажівки знесло кабіну

Через аварію постраждали четверо людей, один з них – у вкрай важкому стані

Під Мукачевом у дорожньо-транспортну пригоду потрапили одразу три автівки: VW Tiguan, VW Transporter та вантажівка, в якої знесло кабіну.

Як уточнили Mukachevo.net в поліції, повідомлення про аварію надійшло у 8:14 суботи, 4 серпня. Аварія сталася на ділянці траси Київ - Чоп між селами Клячаново та Іванівці. Постраждало 4 людини, Чернівецької, Львівської та Одеської областей. Один з них у вкрай важкому, за його життя боряться лікарі.

У найважчому стані – постраждалий 1986 року народження, який був у авто VW Tiguan: у нього черепномозкова важка, торокальна травма, множинні переломи, стегно з пошкодженням стегнової артерії, без свідомості, без тиску. До нього екстренно викликали суддиного хірурга.

Ще двоє постраждалих з цієї автівки також мають численні травми. Зокрема жінка з Одещини, 1991 року, вона в реанімації, у неї торокальна травма, черепномозкова травма, але стабільний стан.

У 45-річного водія фури з Львівщини зламане бедро, гомілка, торокальна травма, черепномозкова травма.

На місці працюють рятувальники і поліція. Траса на кілька годин перекрита, організовано об'їзд.