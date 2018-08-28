Масштабне прибуття російських кораблів до Сирії підтвердили у НАТО



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У Середземне море через Босфор пройшли кілька бойових кораблів ВМС РФ

Підкріплення підійшло у той час, як союзник Росії, сирійський президент Башар Асад заявив про підготовку нападу на останній великий анклав повстанців Ідліб на півночі країни

НАТО підтверджує масштабне нарощування російського військово-морського флоту в Середземному морі біля берегів Сирії.

Про це заявила речниця генсека Альянсу Оана Лунгеску, пише ізраїльське видання Haaretz.

«Військово-морський флот Росії надіслав у Середземне море значні військово-морські сили, зокрема кілька кораблів, оснащених сучасними крилатими ракетами», - сказала вона.

У вівторок російські ЗМІ розповсюдили інформацію про найбільше військово-морське нарощування сил Москви з моменту вступу в сирійський конфлікт в 2015 році.

Підкріплення підійшло у той час, як союзник Росії, сирійський президент Башар Асад заявив про підготовку нападу на останній великий анклав повстанців Ідліб на півночі країни.

Лунгеску каже: «Багато союзників по НАТО межують з Середземномор'ям, і наші військово-морські сили постійно діють там, тому ми стежимо за військово-морською діяльністю у регіоні, зокрема і російською».

«Ми не будемо спекулювати про намір російського флоту, але важливо, щоб всі дійові особи в регіоні виявляли стриманість і утримувалися від погіршення і без того катастрофічної гуманітарної ситуації в Сирії», - сказала представник НАТО.

У Міноборони РФ заявляють, що США в цей час нарощують на Близькому Сході угруповання носіїв крилатих ракет. Ігор Конашенков, прес-секретар Міноборони Росії, у понеділок заявив, що поява корабля США в Середземному морі наводить на думку про можливий початок військових дій на підтримку повстанців, які воюють проти режиму Асада.

Ідліб, притулок для цивільних осіб і повстанців, які мігрували з інших районів Сирії, а також потужних джихадистських сил, був вражений хвилею повітряних ударів і обстрілів в цього місяця, в можливій прелюдії до повномасштабного урядового наступу. США застерегли від будь-якого застосування там хімічної або біологічної зброї і пообіцяли «рішучу відповідь» у разі атаки. Туреччина, яка встановила військові пости в Ідлібі, також застерігає Москву від можливого наступу на регіон, про що неодноразово заявляв підтримуваний Росією Асад.

У квітні адміністрація Трампа зібрала коаліцію американських, французьких і британських сил для атаки на об'єкти сирійського уряду, пов'язані з виробництвом хімічної зброї, після атаки отруйним газом загинули десятки людей у районі Дума. Дамаск, підтримуваний Москвою, заперечує застосування такої зброї.