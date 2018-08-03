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    Масштабну пожежу у харківському вузі ліквідували лише зранку

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    Масштабну пожежу у харківському вузі ліквідували лише зранку
    Фото: Прес-служба ДСНС України

    Вогонь розповсюдився на площі 800 кв. м. покрівлі та 500 кв. м. перекриття

    У Харкові вогнеборці ліквідували пожежу на даху Української інженерно-педагогічної академії.

    Про це у п’ятницю, 3 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «О 7:05 пожежу ліквідовано на площі 800 кв. м. покрівлі та 500 кв. м. перекриття. До ліквідації залучалось 23 одиниці техніки та 116 чоловік особового складу», - заявили в ДСНС.

    Загоряння у навчальному корпусі Української інженерно-педагогічної академії на вул. Університетській, 12, сталося в четвер, 2 серпня. Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 15:07.

    «По прибуттю до місця пожежі було виявлено, що горить дах двоповерхового учбового корпусу», - повідомили в ДСНС.

    До місця пожежі за підвищеним номером складності були направлені підрозділи ДСНС у кількості 9 відділень на автоцистернах, 3 відділення на автодрабині, 1 відділення на аварійно-рятувальному автомобілі, а також інша спецтехніка.

    На 18:00 пожежа була локалізована. Ліквідація тривала до ранку п’ятниці, 3 серпня.

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