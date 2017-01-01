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    Мати Ілона Маска приїхала до Києва

    У четвер Мей Маск виступить на одній з міжнародних бізнес-конференцій
    До Києва приїхала модель, дієтолог і мама мільярдера, відомого винахідника, засновника компанії Tesla Motors - Ілона Маска, 69-річна Мей Маск. Вже завтра вона виступить на одній з міжнародних бізнес-конференцій, пише ТСН. Ставши гостем «Сніданку з 1+1», жінка розповіла, як їй вдається підтримувати чудову фізичну форму. «Я
    • Вчора, 19:04
    • Розсилка
    Мей Маск у Києві
    Мей Маск у Києві

    У четвер Мей Маск виступить на одній з міжнародних бізнес-конференцій

    До Києва приїхала модель, дієтолог і мама мільярдера, відомого винахідника, засновника компанії Tesla Motors - Ілона Маска, 69-річна Мей Маск. Вже завтра вона виступить на одній з міжнародних бізнес-конференцій, пише ТСН.

    Ставши гостем «Сніданку з 1+1», жінка розповіла, як їй вдається підтримувати чудову фізичну форму.

    «Я займаюся спортом, багато гуляю і намагаюся висипатися, адже здоровий сон позитивно впливає на зовнішність. Що стосується харчування, я дуже ретельно стежу за своїм раціоном, оскільки можу швидко набирати вагу. Тому невеликими порціями їм багато овочів, фруктів, каш, горішків, в моєму раціоні завжди є суп з квасолі і цільнозерновий хліб», - поділилася Мей.

    Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска за 100 днів побудувала енергосховище в Австралії.

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