Мати Ілона Маска приїхала до Києва
- Вчора, 19:04
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У четвер Мей Маск виступить на одній з міжнародних бізнес-конференцій
До Києва приїхала модель, дієтолог і мама мільярдера, відомого винахідника, засновника компанії Tesla Motors - Ілона Маска, 69-річна Мей Маск. Вже завтра вона виступить на одній з міжнародних бізнес-конференцій, пише ТСН.
Ставши гостем «Сніданку з 1+1», жінка розповіла, як їй вдається підтримувати чудову фізичну форму.
«Я займаюся спортом, багато гуляю і намагаюся висипатися, адже здоровий сон позитивно впливає на зовнішність. Що стосується харчування, я дуже ретельно стежу за своїм раціоном, оскільки можу швидко набирати вагу. Тому невеликими порціями їм багато овочів, фруктів, каш, горішків, в моєму раціоні завжди є суп з квасолі і цільнозерновий хліб», - поділилася Мей.
Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска за 100 днів побудувала енергосховище в Австралії.