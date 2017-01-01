МАУ хоче продавати пасажирам інтернет в літаках за 23 долари

До користування компанія запропонує три пакети доступу до інтернету

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» має намір запустити послугу доступу до інтернету через Wi-Fi на бортах далекомагістральних літаків у 2018 році. Про це повідомив президент МАУ Юрій Мірошников на прес-конференції, передає «Інтерфакс-Україна». За його словами, загалом таких далекомагістральних літаків до



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До користування компанія запропонує три пакети доступу до інтернету

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» має намір запустити послугу доступу до інтернету через Wi-Fi на бортах далекомагістральних літаків у 2018 році.

Про це повідомив президент МАУ Юрій Мірошников на прес-конференції, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, загалом таких далекомагістральних літаків до червня наступного року буде поставлено чотири. Перший із них буде обладнано мережею Wi-Fi вже в лютому.

Зазначені борти виконуватимуть рейси до Нью-Йорка, Пекіна, Бангкока, а також за іншими маршрутами з розвитком далекомагістральної мережі МАУ.

До користування МАУ запропонує три пакети доступу до інтернету: перший обсягом 20 Мб за 7 доларів, другий обсягом 50 Мб за 15 доларів, третій обсягом 100 Мб за 23 долари.

МАУ виконує понад 1,1 тис. регулярних рейсів на тиждень.

Флот нараховує 40 авіалайнерів різних модифікацій, зокрема 25 середньомагістральних літаків Boeing-737 NG.

За 11 місяців 2017 року компанія перевезла понад 6,5 млн пасажирів, за підсумками року має намір вийти на показник у 7 млн осіб.

Базовим є Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є олігарх Ігор Коломойський.