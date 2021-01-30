У Києві за добу виявили понад 300 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі

У столиці виявили за минулу добу 341 хворого на коронавірус. Померли 14 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 341. Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 2349 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 128174», – повідомив Кличко.

Захворіли: 193 жінки віком від 19 до 89 років і 131 чоловік віком від 22 до 89 років. А також 9 дівчаток віком 1 до 17 років та 8 хлопчиків від 3 до 15 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 50 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 2129 людей. Усього коронавірус подолали 67 851 мешканець Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 85, у Дарницькому – 64 та в Подільському районі – 42 випадки, – зазначив мер Києва. – Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Будьте уважними до свого здоров’я! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб. Померло від ускладнень хвороби 149 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11317 людей.

Здійснено тестувань за добу – 41781 (зокрема методом ПЛР – 23871, методом ІФА – 17910).

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