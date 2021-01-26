Грузія посилила правила в'їзду: що змінилося

Грузія з 1 лютого повністю скасовує обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення

Влада Грузії оновила правила в’їзду на свої території для туристів. Так, тепер кожен мандрівник повинен пред’явити тест на коронавірус з негативним результатом.

Відповідну заяву зробив голова Національного центру контролю захворювань і громадського здоров’я Аміран Гамкрелідзе, повідомляє «Грузія Онлайн».

Відомо, що ПЛР-тест на коронавірус повинен бути зроблений за 72 години до в’їзду на територію країни.

Варто зауважити, що відповідні обмеження не стосуються групи людей, які вже вакцинувалися від коронавірусу. Тобто зробили щеплення, пройшовши два етапи.

«Тим, хто повністю зробив щеплення, пред'являти нічого не потрібно. Решта туристів, що приїжджають, обов'язково повинні будуть представити ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 72 годин», - пояснив Гамкрелідзе.

Наразі влада країни вирішує чи варто зобов’язувати туристів здавати ще один тест на коронавірус після прибуття у Грузію.

Офіційна постанова буде відома в найближчі дні.

Нагадаємо, Грузія з 1 лютого повністю скасовує обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення.

Громадяни яких саме країн зможуть знову вʼїжджати в країну, як і до карантину, у міністерстві не називають.

Зазначимо, що у грудні Грузія заборонила регулярне авіасполучення до 31 січня.