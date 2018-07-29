UNICEF: майже кожний третій постраждалий від торгівлі людьми – неповнолітній



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«Торгівля людьми - це реальна загроза мільйонам дітей у всьому світі», - зазначили в UNICEF

У світі 28 відсотків жертв торгівлі людьми є неповнолітніми.

Про це повідомляє DW з посиланням на Дитячий фонд ООН.

При цьому, за даними фонду, в африканських країнах, що на південь від Сахари, кількість неповнолітніх серед жертв торговців людьми становить майже 64 відсотки. У Центральній Америці та на островах басейну Карибського моря кількість таких дітей та підлітків сягає 62 відсотків.

«Торгівля людьми - це реальна загроза мільйонам дітей у всьому світі», - зазначила виконавчий директор UNICEF Генрієтта Фор, додавши, що найбільш вразливими є діти, котрі залишили свої домівки і залишилися без захисту дорослих.

UNICEF закликає уряди країн світу посилити заходи щодо захисту неповнолітніх.

До слова, країни Великої двадцятки посилять боротьбу з голодом у світі.