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    UNICEF: майже кожний третій постраждалий від торгівлі людьми – неповнолітній

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    UNICEF: майже кожний третій постраждалий від торгівлі людьми – неповнолітній

    «Торгівля людьми - це реальна загроза мільйонам дітей у всьому світі», - зазначили в UNICEF

    У світі 28 відсотків жертв торгівлі людьми є неповнолітніми.

    Про це повідомляє DW з посиланням на Дитячий фонд ООН.

    При цьому, за даними фонду, в африканських країнах, що на південь від Сахари, кількість неповнолітніх серед жертв торговців людьми становить майже 64 відсотки. У Центральній Америці та на островах басейну Карибського моря кількість таких дітей та підлітків сягає 62 відсотків.

    «Торгівля людьми - це реальна загроза мільйонам дітей у всьому світі», - зазначила виконавчий директор UNICEF Генрієтта Фор, додавши, що найбільш вразливими є діти, котрі залишили свої домівки і залишилися без захисту дорослих. 

    UNICEF закликає уряди країн світу посилити заходи щодо захисту неповнолітніх.

    До слова, країни Великої двадцятки посилять боротьбу з голодом у світі.

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