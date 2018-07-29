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    У світі

    Країни Великої двадцятки посилять боротьбу з голодом у світі

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    Країни Великої двадцятки посилять боротьбу з голодом у світі

    Кількість голодуючих людей наразі досягає 815 мільйонів

    Міністри сільського господарства країн Великої двадцятки (G20) домовилися підсилити заходи для боротьби з голодом та недоїданням.

    Про це йдеться у заяві опублікованій 28 липня після зустрічі у Буенос-Айресі, повідомляє 24 канал.

    «Ми беремо на себе зобов'язання посилити міжнародні механізми, які ми створили, щоб спільно добитися світу без голоду і недоїдання», – сказано в документі.

    Міністри висловили «занепокоєння тим, що після багатьох років зниження кількості людей, що голодують у 2016 році цей показник зріс і сьогодні досягає 815 мільйонів людей».

    Учасники зустрічі відзначили, що у «голоду і недоїдання є різні причини, багато з них виходять за межі окремих держав».

    Міністерська зустріч глав сільгоспвідомств країн «двадцятки» пройшла в аргентинській столиці 27-28 липня.

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