Країни Великої двадцятки посилять боротьбу з голодом у світі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість голодуючих людей наразі досягає 815 мільйонів

Міністри сільського господарства країн Великої двадцятки (G20) домовилися підсилити заходи для боротьби з голодом та недоїданням.

Про це йдеться у заяві опублікованій 28 липня після зустрічі у Буенос-Айресі, повідомляє 24 канал.

«Ми беремо на себе зобов'язання посилити міжнародні механізми, які ми створили, щоб спільно добитися світу без голоду і недоїдання», – сказано в документі.

Міністри висловили «занепокоєння тим, що після багатьох років зниження кількості людей, що голодують у 2016 році цей показник зріс і сьогодні досягає 815 мільйонів людей».

Учасники зустрічі відзначили, що у «голоду і недоїдання є різні причини, багато з них виходять за межі окремих держав».

Міністерська зустріч глав сільгоспвідомств країн «двадцятки» пройшла в аргентинській столиці 27-28 липня.