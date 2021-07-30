Ціни на автомобільний газ в Україні: експерти зробили невтішний прогноз

Ціни на автомобільний газ в Україні зростатимуть і далі

Експерти вважають, що автомобільний газ дорожчатиме до кінця літа

Вартість скрапленого газу на українському ринку в серпні може продовжити своє зростання, вважає більшість експертів, яких опитало видання enkorr.

Крім високих цін в Європі на ринок України й далі впливає напружена ресурсна ситуація з поставками. За всіма найбільшими джерелами забезпечення ринку очікується скорочення постачань. Так, за словами покупців Socar New Enegry, трейдер повідомив контрагентів про значне скорочення плану постачань ресурсу «Роснєфті» на серпень.

«Комусь обрізали обсяг на 50%, комусь на 30%, комусь і зовсім відмовили», – каже імпортер, який також отримав повідомлення про планове недовантаження.

Джерела enkorr повідомляють, що скорочення відвантажень «Роснєфті» може бути пов'язано з державним регулюванням у Росії. Зокрема, на нещодавній нараді в Міненерго РФ чиновники закликали виробників збільшити постачання на внутрішній ринок за рахунок скорочення експорту.

«ЗМІ пишуть про бензин, проте на нараді ставилося питання і по скрапленому газу, і керівництво Міненерго звернуло увагу на те, що цей продукт також торгується на рекордних позначках, і що його експорт також не завадить обмежити», – повідомляє видання з посиланням на джерело.

«Обрізають» обсяги і білоруси. Контрагенти білоруських виробників повідомляють, що БНК урізав обсяги 20%, «Білоруснафта» – на 10%.

Суперечливі прогнози оператори ринку дають щодо серпневих постачань з Казахстану. Так, частина трейдерів повідомляє про скорочення обсягів казахстанського гіганта «Тенгизшевройл» для України на 10% через ремонт. Водночас великі контрагенти компанії говорять про перенесення ремонту на вересень і, відповідно, виконання максимальних номінацій.

Трейдери прогнозують, що в серпні активніше працюватиме морський канал постачання. Плани щодо повного завантаження, зокрема, підтвердили в «Ультрамарин Трейдінг», який оперує перевалкою в Миколаєві. Учасники ринку також повідомляють, що активну діяльність планує «Укртатнафта».

У той же час уже зрозуміло, що газ із моря не буде дешевою альтернативою. Алжирська компанія Sonatrach опублікувала на серпень свої котирування газу, які є визначальним індикативом вартості пального в Середземному і Чорному морі. Котирування Sonatrach виросло на $35 і склало в середньому $640 за тонну.

Трейдери переконані, що попри рекордні цінові рівні, гострий дефіцит газу і його пропажа на АЗС Україні не загрожують.