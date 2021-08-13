В Україні має подешевшати пальне. Коли це станеться?

Уряд знизив максимально допустимі ціни на бензин та дизельне пальне

В Україні має дещо подешевшати пальне. Про це свідчать свіжі дані від Міністерства економіки, яке з травня 2021 року регулює максимальну вартість бензинів та дизеля.

Отже, в уряді підрахували, що станом на 13 серпня середня вартість бензину в Україні складає 26,67 грн за літр, дизельного пального – 21,64 грн за літр. Це означає, що у другій декаді серпня максимальна вартість не повинна перевищувати:

бензину – 31,67 грн/літр;

дизеля – 28,64 грн/л.

Мова йде виключно про небрендовані марки пального.

Порівняно з початком місяця середня ціна на бензин знизилася на 19 копійок, на дизельне пальне – на 60 копійок.

Нагадаємо, з 15 травня було введено державне регулювання цін на паливо. На період дії карантину встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище за 7 грн/літр) і бензину (не вище за 5 грн/літр).