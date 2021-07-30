В Україні дорожчає пальне. Які заправки підняли ціни
За тиждень пальне подорожчало в економ і середньому цінових сегментах
Мережі АЗС, що працюють в «економ» і середньому цінових сегментах, у період з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і дизельного пального на 10-90 копійок за літрПро це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Зокрема, всі бензини на станціях ZOG, «Олас» і Marshal подорожчали на 50 копійок. Дизель додав в ціні 10-50 копійок.
На станціях KLO бензини подорожчали на 10 копійок. Так, ціна збільшилася:
- А-92 – до 30,89 грн/л;
- А-95 – до 21,29 грн/л.
На 30-60 коп./л ціну бензинів і дизельного пального підвищила мережа Prime.
На 48-90 коп./л виросла ціна бензинів і дизеля у мережі «Татнафта-АЗС-Україна».
У мережі «БРСМ-Нафта» ціни на дизельне паливо зросли на 56 копійок – до 27,20 грн/л. Тоді як на Motto всі види палива подорожчали на 17-57 копійок:
- А-92 – до 28,11 грн/л;
- А-95 – до 29,19 грн/л;
- дизель – до 27,40 грн/л.
Крім того, пальне подорожчало в таких мережах як Sunoil, «Укргазвидобування» та «Кворум».
Як змінилися ціни на пальне в Україні з 23 по 30 липня, грн/л
|Компанія
|А-92
|А-95
|ДП
|ОККО
|30,99
|31,64
|29,25
|WOG
|30,99
|31,64
|29,25
|Авіас
|27,95
|28,95
|28,00
|Укрнафта
|28,00
|29,00
|28,00
|AMIC
|30,02
|31,01
|29,04
|Shell
|30,79
|31,64
|29,25
|SOCAR
|31,24
|31,64
|32,48
|БРСМ-Нафта
|28,57
|29,57
|27,20
|KLO
|30,89
|31,29
|29,09
|Паралель
|30,99
|32,99
|30,59
|Автотранс
|29,78
|31,18
|29,18
|UPG
|29,80
|30,80
|26,90
|SUNOIL
|28,12
|29,12
|27,16
|ZOG
|28,99
|29,99
|28,99
|Chipo
|29,08
|30,08
|28,06
|Олас
|30,10
|31,10
|27,90
|Marshal
|28,20
|29,20
|26,90
|Укргазвидобування
|29,80
|30,80
|29,10
|Prime
|29,20
|30,30
|27,10
|Mango
|28,49
|29,49
|27,19
|Татнафта-АЗС-Україна
|29,88
|31,20
|28,50
|Кворум
|29,35
|30,40
|27,80
|Motto
|28,11
|29,10
|27,40
|Середня ціна в Україні:
|29,29
|30,23
|28,43
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