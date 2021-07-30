В Україні дорожчає пальне. Які заправки підняли ціни

За тиждень пальне подорожчало в економ і середньому цінових сегментах

Мережі АЗС, що працюють в «економ» і середньому цінових сегментах, у період з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і дизельного пального на 10-90 копійок за літрПро це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, всі бензини на станціях ZOG, «Олас» і Marshal подорожчали на 50 копійок. Дизель додав в ціні 10-50 копійок.

На станціях KLO бензини подорожчали на 10 копійок. Так, ціна збільшилася:

А-92 – до 30,89 грн/л;

А-95 – до 21,29 грн/л.

На 30-60 коп./л ціну бензинів і дизельного пального підвищила мережа Prime.

На 48-90 коп./л виросла ціна бензинів і дизеля у мережі «Татнафта-АЗС-Україна».

У мережі «БРСМ-Нафта» ціни на дизельне паливо зросли на 56 копійок – до 27,20 грн/л. Тоді як на Motto всі види палива подорожчали на 17-57 копійок:

А-92 – до 28,11 грн/л;

А-95 – до 29,19 грн/л;

дизель – до 27,40 грн/л.

Крім того, пальне подорожчало в таких мережах як Sunoil, «Укргазвидобування» та «Кворум».

Як змінилися ціни на пальне в Україні з 23 по 30 липня, грн/л