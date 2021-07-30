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    В Україні дорожчає пальне. Які заправки підняли ціни

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    В Україні дорожчає пальне - В Україні дорожчає пальне. Які заправки підняли ціни
    В Україні дорожчає пальне
    Фото: Glavcom.ua

    За тиждень пальне подорожчало в економ і середньому цінових сегментах

    Мережі АЗС, що працюють в «економ» і середньому цінових сегментах, у період з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і дизельного пального на 10-90 копійок за літрПро це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

    Зокрема, всі бензини на станціях ZOG, «Олас» і Marshal подорожчали на 50 копійок. Дизель додав в ціні 10-50 копійок.

    На станціях KLO бензини подорожчали на 10 копійок. Так, ціна збільшилася:

    • А-92 – до 30,89 грн/л;
    • А-95 – до 21,29 грн/л.

    На 30-60 коп./л ціну бензинів і дизельного пального підвищила мережа Prime.

    На 48-90 коп./л виросла ціна бензинів і дизеля у мережі «Татнафта-АЗС-Україна».

    У мережі «БРСМ-Нафта» ціни на дизельне паливо зросли на 56 копійок – до 27,20 грн/л. Тоді як на Motto всі види палива подорожчали на 17-57 копійок:

    • А-92 – до 28,11 грн/л;
    • А-95 – до 29,19 грн/л;
    • дизель – до 27,40 грн/л.

    Крім того, пальне подорожчало в таких мережах як Sunoil, «Укргазвидобування» та «Кворум».

    Як змінилися ціни на пальне в Україні з 23 по 30 липня, грн/л

    Компанія А-92 А-95 ДП
    ОККО 30,99 31,64 29,25
    WOG 30,99 31,64 29,25
    Авіас 27,95 28,95 28,00
    Укрнафта 28,00 29,00 28,00
    AMIC 30,02 31,01 29,04
    Shell 30,79 31,64 29,25
    SOCAR 31,24 31,64 32,48
    БРСМ-Нафта 28,57 29,57 27,20
    KLO 30,89 31,29 29,09
    Паралель 30,99 32,99 30,59
    Автотранс 29,78 31,18 29,18
    UPG 29,80 30,80 26,90
    SUNOIL 28,12 29,12 27,16
    ZOG 28,99 29,99 28,99
    Chipo 29,08 30,08 28,06
    Олас 30,10 31,10 27,90
    Marshal 28,20 29,20 26,90
    Укргазвидобування 29,80 30,80 29,10
    Prime 29,20 30,30 27,10
    Mango 28,49 29,49 27,19
    Татнафта-АЗС-Україна 29,88 31,20 28,50
    Кворум 29,35 30,40 27,80
    Motto 28,11 29,10 27,40
    Середня ціна в Україні: 29,29 30,23 28,43

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    Теги: АЗС пальне
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    В Україні дорожчає пальне. Які заправки підняли ціни