Майже сотня снарядів: бойовики обстріляли бійців ЗСУ із забороненої зброї, є поранені



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Окупанти сьогодні випустили 94 снаряди і міни

В ході бойових дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення

У понеділок, 18 лютого, противник на Донбасі вісім разів обстріляв позиції українських військ, із них сім разів – із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм із витратою 94 снарядів і мін.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил станом на 18:00 понеділка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог чотири рази обстріляв опорні пункти ЗСУ:

зі ствольної артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лебединське;

зі ствольної артилерії калібру 122 мм та, вдруге, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Водяне;

з озброєння бойових машин піхоти та ручних протитанкових гранатометів – біля селища Опитне.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупантами здійснено також чотири обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил:

із мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Катеринівка;

двічі – з мінометів 120-ого та 82-ого калібрів – біля селища міського типу Новотошківське;

з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Кримське.

В ході бойових дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

«Підрозділи, що обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, група Сил спеціальних операцій, що входить до складу Об'єднаних сил, сьогодні, 18 лютого, захопила в полон бойовика російських окупаційних військ.