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    Київ і чотири області: названо регіони з найбільшим добовим приростом Covid-19

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    Київ і чотири області: названо регіони з найбільшим добовим приростом Covid-19

    Харківщина лідирує за кількістю виявлених за добу хворих на коронавірус

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зареєстрована у Харківській, Тернопільській, Львівській, Одеській областях та у місті Киїив. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстрована:

    • у Харківській області – 372 (у тому числі місто Харків – 295)
    • у Тернопільській області – 293,
    • у Львівській області – 275,
    • у місті Київ – 270,
    • в Одеській області – 233.

    Дані з усіх регіонів:

    • Вінницька область — 5 377 випадків (за добу 55);
    • Волинська область — 7 031 випадок (95);
    • Дніпропетровська область — 4 218 випадків (100);
    • Донецька область — 2 505 випадків (25);
    • Житомирська область — 5 121 випадок (62);
    • Закарпатська область — 9 265 випадків (76);
    • Запорізька область — 3 034 випадки (100);
    • Івано-Франківська область — 12 675 випадків (137);
    • Кіровоградська область — 1 005 випадків (12);
    • м. Київ — 20 028 випадків (270);
    • Київська область — 8 020 випадків (140);
    • Львівська область — 18 793 випадки (275);
    • Луганська область — 767 випадків (8);
    • Миколаївська область — 2 572 випадки (21);
    • Одеська область — 11 843 випадки (233);
    • Полтавська область — 1 575 випадків (41);
    • Рівненська область — 11 353 випадки (111);
    • Сумська область — 3 184 випадки (67);
    • Тернопільська область — 11 732 випадки (293);
    • Харківська область — 15 505 випадків (372);
    • Херсонська область — 837 випадків (19);
    • Хмельницька область — 4 937 випадків (114);
    • Чернівецька область — 13 304 випадки (139);
    • Черкаська область — 3 145 випадків (49);
    • Чернігівська область — 3 411 випадків (70).

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      181237
    • Хворіють
      97694
    • Одужали
      79901
    • Померли
      3642

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей.

    Київ Максим Степанов епідемія коронавірус
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