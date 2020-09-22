Київ і чотири області: названо регіони з найбільшим добовим приростом Covid-19
Харківщина лідирує за кількістю виявлених за добу хворих на коронавірус
За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зареєстрована у Харківській, Тернопільській, Львівській, Одеській областях та у місті Киїив. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстрована:
- у Харківській області – 372 (у тому числі місто Харків – 295)
- у Тернопільській області – 293,
- у Львівській області – 275,
- у місті Київ – 270,
- в Одеській області – 233.
Дані з усіх регіонів:
- Вінницька область — 5 377 випадків (за добу 55);
- Волинська область — 7 031 випадок (95);
- Дніпропетровська область — 4 218 випадків (100);
- Донецька область — 2 505 випадків (25);
- Житомирська область — 5 121 випадок (62);
- Закарпатська область — 9 265 випадків (76);
- Запорізька область — 3 034 випадки (100);
- Івано-Франківська область — 12 675 випадків (137);
- Кіровоградська область — 1 005 випадків (12);
- м. Київ — 20 028 випадків (270);
- Київська область — 8 020 випадків (140);
- Львівська область — 18 793 випадки (275);
- Луганська область — 767 випадків (8);
- Миколаївська область — 2 572 випадки (21);
- Одеська область — 11 843 випадки (233);
- Полтавська область — 1 575 випадків (41);
- Рівненська область — 11 353 випадки (111);
- Сумська область — 3 184 випадки (67);
- Тернопільська область — 11 732 випадки (293);
- Харківська область — 15 505 випадків (372);
- Херсонська область — 837 випадків (19);
- Хмельницька область — 4 937 випадків (114);
- Чернівецька область — 13 304 випадки (139);
- Черкаська область — 3 145 випадків (49);
- Чернігівська область — 3 411 випадків (70).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього181237
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Хворіють97694
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Одужали79901
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Померли3642
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей.