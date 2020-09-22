Київ і чотири області: названо регіони з найбільшим добовим приростом Covid-19



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Харківщина лідирує за кількістю виявлених за добу хворих на коронавірус

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зареєстрована у Харківській, Тернопільській, Львівській, Одеській областях та у місті Киїив. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстрована:

у Харківській області – 372 (у тому числі місто Харків – 295)

у Тернопільській області – 293,

у Львівській області – 275,

у місті Київ – 270,

в Одеській області – 233.

Дані з усіх регіонів:

Вінницька область — 5 377 випадків (за добу 55);

Волинська область — 7 031 випадок (95);

Дніпропетровська область — 4 218 випадків (100);

Донецька область — 2 505 випадків (25);

Житомирська область — 5 121 випадок (62);

Закарпатська область — 9 265 випадків (76);

Запорізька область — 3 034 випадки (100);

Івано-Франківська область — 12 675 випадків (137);

Кіровоградська область — 1 005 випадків (12);

м. Київ — 20 028 випадків (270);

Київська область — 8 020 випадків (140);

Львівська область — 18 793 випадки (275);

Луганська область — 767 випадків (8);

Миколаївська область — 2 572 випадки (21);

Одеська область — 11 843 випадки (233);

Полтавська область — 1 575 випадків (41);

Рівненська область — 11 353 випадки (111);

Сумська область — 3 184 випадки (67);

Тернопільська область — 11 732 випадки (293);

Харківська область — 15 505 випадків (372);

Херсонська область — 837 випадків (19);

Хмельницька область — 4 937 випадків (114);

Чернівецька область — 13 304 випадки (139);

Черкаська область — 3 145 випадків (49);

Чернігівська область — 3 411 випадків (70).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 181237

Хворіють 97694

Одужали 79901

Померли 3642

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей.