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    Медведчук, найімовірніше, вже у Хорватії

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    Дружина Медведчука Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег &laquo;Хорватія&raquo; - Медведчук, найімовірніше, вже у Хорватії
    Дружина Медведчука Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія»
    Фото: Інстаграм Оксани Марченко

    Медведчук і Марченко ймовірно перебувають на острові Хвар – курорті на Адріатичному морі

    Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, якому сьогодні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді, скоріш за все знаходиться на відпочинку у Хорватії. Буквально 6 годин тому його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».

    Марченко написала під світлинами філософський пост про те, що через суцільну метушню ми часто випускаємо важливі речі з поля зору.

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    Медведчук, найімовірніше, вже у Хорватії
    Медведчук, найімовірніше, вже у Хорватії
    Медведчук, найімовірніше, вже у Хорватії
    Медведчук, найімовірніше, вже у Хорватії
    Медведчук, найімовірніше, вже у Хорватії

    Можна ідентифікувати фото, що вже роблять користувачі соцмереж. Небайдужі громадяни вже з'ясували, що Медведчук і Марченко ймовірно перебувають на острові Хвар. Це такий курортний острів на Адріатичному морі.

    Сьогодні стало відомо, що обшуки відбуваються у київському будинку Медведчука на вулиці Монтажників. Там, зазначають журналісти, політик разом із сім’єю мешкає тимчасово, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

    ЗМІ повідомляють, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ «Альфа». Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

    У Службі безпеки України підтвердили ЗМІ, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

    Зокрема, обшуки проходять не лише у нього вдома на вулиці Монтажників у Києві. Слідчі дії проводяться в офісі його партії «Опозиційна платформа - За життя» і в інших його будинках.

    Також нагадаємо, що 11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народному депутату і куму Путіна Віктору Медведчуку. Венедіктова також підписала підозру Тарасу Козаку. Вона повідомила, що «поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту – М і К».

    Віктор Медведчук поки не коментував обшуки та підозру прокуратури.

    Теги: Віктор Медведчук обшук СБУ депутат Оксана Марченко Хорватія дружина Опозиційна платформа — За життя Instagram
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