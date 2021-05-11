До Медведчука додому прийшли з обшуками – ЗМІ

СБУ наразі офіційно не повідомляє про обшуки у будинку Медведчука

У будинку проросійського політика по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки

У будинку проросійського політика, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві проходять обшуки. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у СБУ.

Джерело повідомило, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ «Альфа». Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

За даними видання, політик разом з сім'єю проживає на вулиці Монтажників , поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

СБУ наразі офіційно не повідомляє про обшуки.

Раніше працівники Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) та прокуратури АРК провели понад 20 обшуків в офісах руху «Український вибір – Право народу» та у приватних помешканнях членів цієї організації.

Трьом членам організації повідомлено про підозру у держзраді. Досудове розслідування показало, що представники цього руху сприяли окупації Кримського півострову, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.

У квітні Херсонський міський суд наклав арешт на судно «Романс 1», яке належить Медведчуку.