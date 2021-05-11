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    До Медведчука додому прийшли з обшуками – ЗМІ

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    СБУ наразі офіційно не повідомляє про обшуки у будинку Медведчука - До Медведчука додому прийшли з обшуками – ЗМІ
    СБУ наразі офіційно не повідомляє про обшуки у будинку Медведчука
    Фото з відкритих джерел

    У будинку проросійського політика по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки

    У будинку проросійського політика, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві проходять обшуки. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у СБУ.

    Джерело повідомило, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ «Альфа». Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

    За даними видання, політик разом з сім'єю проживає на вулиці Монтажників , поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

    СБУ наразі офіційно не повідомляє про обшуки.

    Раніше працівники Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) та прокуратури АРК провели понад 20 обшуків в офісах руху «Український вибір – Право народу» та у приватних помешканнях членів цієї організації.

    Трьом членам організації повідомлено про підозру у держзраді. Досудове розслідування показало, що представники цього руху сприяли окупації Кримського півострову, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.

    У квітні Херсонський міський суд наклав арешт на судно «Романс 1», яке належить Медведчуку.


    Теги: Віктор Медведчук СБУ суд розслідування
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