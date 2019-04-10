  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Медведчук не справився. Порошенко усуває кума Путіна від переговорів

    • Розсилка
    Петро Порошенко ініціював позбавлення Медведчука повноважень <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div></div> </div> </div> - Медведчук не справився. Порошенко усуває кума Путіна від переговорів
    Петро Порошенко ініціював позбавлення Медведчука повноважень

    Медведчук на переговорах мав тільки одну функцію - звільнення заручників, і її він виконував неефективно, зазначив президент

    Президент Петро Порошенко звернувся до СБУ з дорученням розглянути можливість відсторонення Віктора Медведчука від виконання функцій зі звільнення заручників. Про це президент сказав увечері в середу, 10 квітня, в прямому ефірі радіо «Новое время».

    «Де факто пан Медведчук представляє Російську Федерацію і пана Путіна», - сказав Порошенко у відповідь на прохання журналіста прокоментувати останні заяви Медведчука про способи вирішення конфлікту на Донбасі.

    Читайте також

    Медведчук, за словами Порошенка, був єдиним каналом зв'язку з президентом РФ Володимиром Путіним, «який виявився неефективним».

    «Це ніяк не компетенція Медведчука вирішувати, що робити Україні», - сказав президент.

    У кума Путіна, за словами Порошенка, була одна функція - звільнення заручників. Востаннє це сталося в грудні 2017 року. «Назвати це ефективним точно не можна», - сказав Порошенко.

    Читайте також
    Петро Порошенко Росія Віктор Медведчук СБУ Мінські угоди агресія обмін полоненими президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ