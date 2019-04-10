Медведчук не справився. Порошенко усуває кума Путіна від переговорів



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Петро Порошенко ініціював позбавлення Медведчука повноважень

Медведчук на переговорах мав тільки одну функцію - звільнення заручників, і її він виконував неефективно, зазначив президент

Президент Петро Порошенко звернувся до СБУ з дорученням розглянути можливість відсторонення Віктора Медведчука від виконання функцій зі звільнення заручників. Про це президент сказав увечері в середу, 10 квітня, в прямому ефірі радіо «Новое время».

«Де факто пан Медведчук представляє Російську Федерацію і пана Путіна», - сказав Порошенко у відповідь на прохання журналіста прокоментувати останні заяви Медведчука про способи вирішення конфлікту на Донбасі.

Медведчук, за словами Порошенка, був єдиним каналом зв'язку з президентом РФ Володимиром Путіним, «який виявився неефективним».

«Це ніяк не компетенція Медведчука вирішувати, що робити Україні», - сказав президент.

У кума Путіна, за словами Порошенка, була одна функція - звільнення заручників. Востаннє це сталося в грудні 2017 року. «Назвати це ефективним точно не можна», - сказав Порошенко.