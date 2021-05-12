Медведчук ознайомився з підозрою, яку йому не вручили

На ознайомлення з матеріалами справи захисту Медведчука дали три години

Народний депутат і член проросійської партії ОПЗЖ Віктор Медведчук вийшов з Офісу генерального прокурора, куди сьогодні прибув, щоб отримати підозру. За словами нардепа, прокурори дали йому ознайомитися з копією підозри, але оригінал не вручили. Про це він повідомив журналістам біля будівлі прокуратури, де він провів майже 2,5 години.

Як розповів Медведчук, його підозрюють у вчиненні державної зради та порушенні правил війни, зокрема мова йде про розграбування національних цінностей в окупованому Криму.

«Згідно з чинним законодавством підозру не вручили, але з підозрою я ознайомився разом з адвокатом», – сказав він.

Адвокат нардепа зазначив, що прокурори вручили примірник повідомлення про підозру. Крім того, на ознайомлення з матеріалами справи захисту Медведчука дали 3 години.

«Підозру, як нам сказали, направили вчора у секретаріат Ради та за моєю адресою проживання», – додав Медведчук, зазначивши, що не планує виїжджати з України.

Як відомо, в Офісі генпрокурора нардеп провів майже 2,5 години. Там йому мали вручити підозру, однак у генеральної прокурорки Ірини Венедіктової не знайшлося часу на зустріч із депутатом та вручення підозри.

Перед допитом Медведчук зазначив, що готовий до того, що його можуть взяти під варту, але наголосив, що вважатиме такі дії правоохоронних органів «грубим порушенням».

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.