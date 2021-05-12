Медведчук прийшов на допит до Венедіктової

Проросійському депутату мають вручити підозру

Народний депутат і кум Путіна Віктор Медведчук перебуває в Україні і прийшов сьогодні до слідчих в Офіс генпрокуратури. У ці хвилини під будівлею прокуратури у Києві на Печерську перебувають його соратники по партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та Ілля Кива.

Зазначимо, що сьогодні Оксана Марченко повідомила, що разом зі своїм чоловіком, народним депутатом від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком вже повернулася додому.

Сам Медведчук також відреагував на підозру та пообіцяв не ховатися від правосуддя.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Згодом в Офісі Зеленського прокоментували підозру Медведчуку.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

Також Баканов стверджує, що Медведчук з України не виїжджав. Хоча є підозри вважати, що Медведчук знаходиться на відпочинку у Хорватії. У вівторок його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».



