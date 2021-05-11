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    Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке»

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    Віктору Медведчуку оголосили підозру у замаху на розграбування національних ресурсів - Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке»
    Віктору Медведчуку оголосили підозру у замаху на розграбування національних ресурсів
    Фото: Liga,net

    На брифінгу були озвучені телефонні розмови Медведчука з одним із заступників глави уряду Росії

    Під час окупації Криму Україна втратила в тому ж числі і природні ресурси, які містяться у виключній морській зоні півострова. Там містяться ресурси, на суму 2 трлн гривень, заявила під час брифінгу генпрокурорка Ірина Венедіктова.

    Одним з таким ресурсів стало родовище «Глибока», розташоване Його ресурси складають понад 38 млрд гривень. Один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук та депутат Тарас Козак передали документальну та матеріальну базу родовища «Глибоке» окупантам.

    Як вже відомо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України. Мова йде про незаконний видобуток газу на родовищі «Глибока» у окупованому Росією Криму. Після анексії півострова в 2014 контроль над цим родовищем, яке належало компанії «Чорноморнафтогаз» отримала близька до Медведчука компанія «Нові проєкти». Обʼєм покладів газу на цій ділянці оцінюється у 38 млрд гривен.

    На брифінгу також були озвучені телефонні розмови Медведчука з одним із заступників глави уряду Росії, в яких мова йшла про механізм переоформлення цього родовища на близьку до нардепа компанію. У 2015 році Медведчук залучив до цього процесу Козака.

    Вдень 11 травня стало відомо, що в будинку проросійського політика, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки. Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила про те, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам нинішнього складу парламенту. Йдеться про Віктора Медведчука і Тараса Козака.

    У проросійській партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака. Сам Віктор Медведчук поки не коментував обшуки.

    Сам Медведчук скоріш за все знаходиться на відпочинку у Хорватії. Буквально 6 годин тому його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».


    Теги: Крим Віктор Медведчук окупанти Генпрокурор депутат Україна Опозиційна платформа — За життя Тарас Козак Ірина Венедіктова
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