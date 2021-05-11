Брифінг Венедіктової та Баканова щодо підозри Медведчуку (трансляція)

Генпрокурорка підписала підозри у державній зраді Медведчуку і Козаку

Генпрокурорка Ірина Венедіктова та очільник Служби безпеки Іван Баканов сьогодні проводять спільний брифінг щодо повідомлення про підозру двом народним депутатам України. Брифінг мав розпочатися о 18:00, але дещо затримується.

Раніше повідомлялося про те, що Венедіктова підписала підозри за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України членам фракції «Опозиційна платформа - За життя» Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Сьогодні стало відомо, що обшуки відбуваються у київському будинку Медведчука на вулиці Монтажників. Там, зазначають журналісти, політик разом із сім’єю мешкає тимчасово, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

ЗМІ повідомляють, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ «Альфа». Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

У Службі безпеки України згодом підтвердили ЗМІ, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

Зокрема, обшуки проходять не лише у нього вдома на вулиці Монтажників у Києві. Слідчі дії проводяться в офісі його партії «Опозиційна платформа - За життя» і в інших його будинках.

Також нагадаємо, що 11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народному депутату і куму Путіна Віктору Медведчуку. Венедіктова також підписала підозру Тарасу Козаку. Вона повідомила, що «поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту – М і К».

Віктор Медведчук поки не коментував обшуки та підозру прокуратури.

Сам Медведчук скоріш за все знаходиться на відпочинку у Хорватії. Буквально 6 годин тому його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».