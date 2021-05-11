Медведчука підозрюють у замаху на розграбування національних природних ресурсів Криму – Генпрокуратура

Підозру нардепам оголошено за трьома епізодами

Народним депутатам із проросійської фракції ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили про підозру не лише у держзраді, а й у замаху на розграбування національних природних ресурсів в Криму. Про це під час брифінгу повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

«Сьогодні Медведчуку Віктору Володимировичу та Козаку Тарасу Романовичу повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних природних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Тобто злочинів, які передбачені ст. 111 та ст. 348 ККУ», – заявила Венедіктова.

За її словами, сьогодні підозру оголосили за трьома епізодами.

У Службі безпеки України підтвердили, що в будинку проросійського політика, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки. Віктор Медведчук поки не коментував обшуки. Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила про те, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам нинішнього складу парламенту. Йдеться про Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Сам Медведчук скоріш за все знаходиться на відпочинку у Хорватії. Кілька годин тому його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».

Ввечері 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова та очільник Служби безпеки Іван Баканов провели спільний брифінг щодо повідомлення про підозру Медведчуку і Козаку.



