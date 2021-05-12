Медведчука допитували майже 2,5 години

Нардеп вийшов з Офісу генпрокурора, де йому мали вручити підозру

Народний депутат, один із лідерів проросійської партії ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук вільно залишив Офіс генпрокурора. На допиті нардеп провів майже 2,5 години. Там йому мали вручити підозру, однак у генеральної прокурорки Ірини Венедіктової не знайшлося часу на зустріч із депутатом та вручення підозри.

Перед допитом Медведчук зазначив, що готовий до того, що його можуть взяти під варту, але наголосив, що вважатиме такі дії правоохоронних органів «грубим порушенням».

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.



