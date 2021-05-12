Медведчук готовий до арешту

Проросійському депутату мають вручити підозру

Народний депутат Віктор Медведчук зазначив, що готовий до того, що його можуть взяти під варту, але наголосив, що вважатиме такі дії правоохоронних органів «грубим порушенням». Про це він заявив біля Офісу генпрокурора, куди він прийшов на допит.

«Я не можу коментувати. Я цю підозру не читав, мені її не вручали, і я не готовий поки що говорити щодо того, що мені намагаються вручити чи що збирається зробити Генеральна прокуратура», – сказав він.

Медведчук назвав дії прокуратури «політичними репресіями» та «незаконним кримінальним переслідуванням», звинувативши у їхній організації особисто президента Володимира Зеленського.

Також Медведчук пояснив, що в день обшуків 11 травня разом із дружиною був за межами Києва у сусідній області, але коли подружжя дізналося про обшуки, вирішило повернутися до столиці.

«Я не збираюся переховуватись ні від кого, в тому числі й від генерального прокурора, СБУ та решти правоохоронних органів, я готовий захищатись, оскільки не відчуваю своєї провини», – заявив Медведчук.

Окрім того, кум Путіна заперечив причетність до висунутих йому звинувачень та, зокрема, запевнив, що не має стосунку до родовища «Глибока», у передачі даних щодо якого його звинувачує Офіс генпрокурора. Також він назвав «нісенітницею» звинувачення у передачі Росії інформації про українські військові підрозділи.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.



