Порошенко запропонував, як розблокувати експорт українського продовольства

На переконання Порошенка, розблокування українських портів – це сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти

Відновлення постачання на світові ринки українського зерна є питанням національної безпеки – Порошенко

Петро Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки. Про це він сказав з трибуни Верховної Ради. Порошенко наголосив: путін хоче поставити світ на коліна через створення глобальної продовольчої кризи, і для цього блокує всі українські морські порти.

«Варіант перший – позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту росії, якщо не буде розблокована Україна.

Другий – безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь.

Третій – постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних сил, і вони самі розблокують.

і четвертий – сухі порти на західному кордоні», – пропонує Порошенко. Він також зазначив, що ці варіанти можуть бути об’єднані.

П’ятий Президент наголошує: відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту харчових продуктів є питанням національної безпеки. «Бо це одне з головних джерел надходжень валюти до українського бюджету, у тому числі й для фінансування армії. І це є одним із джерел харчової продукції для світу. Експорт більше 22 мільйонів тон українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень», – говорить Порошенко.

«Путін настільки збожеволів у війні проти України, яку він точно не зможе виграти, що погрожує всім ядерною війною, хімічною, бактеріологічною, а зараз хоче поставити на коліна світ перед загрозою голоду. Москва має величезний досвід організації голодоморів. Але якщо досі це робилося в Україні, сьогодні це може розповсюдитись на весь світ», – зауважує Петро Порошенко.

Він констатує: п’ята частина населення світу опинилася перед загрозою голоду, це Африка, Азія і Латинська Америка.

«Для цього Росія оголосила острів Зміїний як частину свого суверенітету, а Чорне море – внутрішніми водами, на що ми хочемо звернути увагу Туреччини, Болгарії, Румунії, інших країн НАТО», – зазначає Петро Порошенко.

«Маємо негайно скликати спецсесію Генасамблеї ООН для обговорення світової продовольчої кризи. Це є прямий наслідок російської агресії», – закликав Порошенко.

На його переконання, розблокування українських портів – це сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти.