Оксана Марченко повідомила, де їх з Медведчуком зараз шукати

Марченко повідомила, що дізналися про обшуки у київському будинку, перебуваючи на відпочинку

Ведуча Оксана Марченко повідомила, що разом зі своїм чоловіком, народним депутатом від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком вже повернулася додому. Про це вона написала в Instagram.

«Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора ми дізналися, що в нашому будинку і офісі чоловіка – обшуки... Абсолютно даремне заняття. Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді, прийшли ці люди. Бог з ними – вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали привітно, – повідомила вона. – І так, ми, звичайно, повернулися додому».

Сам Медведчук також відреагував на підозру та пообіцяв не ховатися від правосуддя.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Згодом в Офісі Зеленського прокоментували підозру Медведчуку.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

Також Баканов стверджує, що Медведчук з України не виїжджав. Хоча є підозри вважати, що Медведчук знаходиться на відпочинку у Хорватії. У вівторок його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».