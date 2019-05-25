Меджліс готовий надати Зеленському інформацію про кримських політв'язнів



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Глава Меджлісу Рефат Чубаров

Чубаров заявив, що президент України не зможе обходити стороною питання Криму

Меджліс кримськотатарського народу готовий поділитися з Президентом України Володимиром Зеленським та його адміністрацією інформацією, яка може допомогти звільнити українських громадян, яких утримують в РФ та анексованому Криму.

Про це Крим.Реалії розповів глава Меджлісу Рефат Чубаров.

«Ми готові максимально поділитися своїми уявленнями, що до цього було зроблено, що робиться, і найголовніше - що необхідно зробити. Буде таке побажання з боку президента - ми це зробимо. Поки що таких сигналів про те, що сядемо і поговоримо щодо Криму, такого не було», - сказав глава Меджлісу.

За словами Чубарова, президент України не зможе обходити стороною питання Криму та кримських татар.

«Президент, який поставить собі за мету відновлювати територіальну цілісність України, президент, чиї дії будуть спрямовані на забезпечення прав у тимчасово окупованому Криму - не може обійти Крим і кримськотатарську проблему», - вважає він.

Глава Меджлісу додав, що нова адміністрація президента «судячи з усього, поки вивчає, з чого почати».