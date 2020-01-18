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    У світі

    У Лондоні евакуювали аеропорт через загрозу вибуху

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    У Лондоні евакуювали аеропорт через загрозу вибуху - У Лондоні евакуювали аеропорт через загрозу вибуху
    У Лондоні евакуювали аеропорт через загрозу вибуху

    Пасажир, що запізнювався на рейс, повідомив про мінування

    У Британії евакуювали лондонський аеропорт «Гатвік» через дзвінок про мінування.

    Про це повідомляє телеканал ABC News.

    Як встановили правоохоронці, 32-річний британець Рашідул Іслам, боячись запізнитися на свій рейс, анонімно повідомив поліцію про мінування аеропорту «Гатвік».

    Чоловік заявив, що в одному з літаків закладено вибухівку.

    Зазначається, що пасажирів та персонал аеропорту, що перебували у залі очікування, було евакуйовано. Поліція встановила зловмисника, коли він прибув в аеропорт для реєстрації на рейс.

    Правоохоронці виявили, що телефонний номер Іслама збігається з номером, з якого телефонував «мінувальник».

    Порушника відразу було взято під варту. Чоловік визнав свою провину та був засуджений до 16 місяців тюремного ув'язнення.

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    Нагадаємо, у центрі Києва через загрозу вибуху закрили дві станції метро.

    метро аеропорт Велика Британія поліція
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