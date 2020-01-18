У Лондоні евакуювали аеропорт через загрозу вибуху
Пасажир, що запізнювався на рейс, повідомив про мінування
У Британії евакуювали лондонський аеропорт «Гатвік» через дзвінок про мінування.
Про це повідомляє телеканал ABC News.
Як встановили правоохоронці, 32-річний британець Рашідул Іслам, боячись запізнитися на свій рейс, анонімно повідомив поліцію про мінування аеропорту «Гатвік».
Чоловік заявив, що в одному з літаків закладено вибухівку.
Зазначається, що пасажирів та персонал аеропорту, що перебували у залі очікування, було евакуйовано. Поліція встановила зловмисника, коли він прибув в аеропорт для реєстрації на рейс.
Правоохоронці виявили, що телефонний номер Іслама збігається з номером, з якого телефонував «мінувальник».
Порушника відразу було взято під варту. Чоловік визнав свою провину та був засуджений до 16 місяців тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, у центрі Києва через загрозу вибуху закрили дві станції метро.