У Лондоні евакуювали аеропорт через загрозу вибуху



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У Лондоні евакуювали аеропорт через загрозу вибуху

Пасажир, що запізнювався на рейс, повідомив про мінування

У Британії евакуювали лондонський аеропорт «Гатвік» через дзвінок про мінування.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Як встановили правоохоронці, 32-річний британець Рашідул Іслам, боячись запізнитися на свій рейс, анонімно повідомив поліцію про мінування аеропорту «Гатвік».

Чоловік заявив, що в одному з літаків закладено вибухівку.

Зазначається, що пасажирів та персонал аеропорту, що перебували у залі очікування, було евакуйовано. Поліція встановила зловмисника, коли він прибув в аеропорт для реєстрації на рейс.

Правоохоронці виявили, що телефонний номер Іслама збігається з номером, з якого телефонував «мінувальник».

Порушника відразу було взято під варту. Чоловік визнав свою провину та був засуджений до 16 місяців тюремного ув'язнення.

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