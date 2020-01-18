Байден звинуватив Facebook в публікації фейків



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Кандидат на пост президента США Джо Байден

Байден вважає, що засновник Facebook отримував гроші за відео про «українську справу»

Кандидат на пост президента США, колишній віце-президент країни і демократ Джо Байден звинуватив Facebook і її засновника Марка Цукерберга в публікації в соцмережі фейків.

Про це пише The New York Times.

За його словами, Цукерберг є справжньою проблемою.

Політик вважає, що Facebook розміщує неправдиву інформацію.

Йдеться, в тому числі, про публікації відеоролика, в якому Байдена звинувачували в шантажі українських чиновників.

«Йому (Цукербергу. - прим. ред.) платили багато грошей, щоб опублікувати це», - сказав Байден.

За його словами, Цукерберг також вирішив видалити з Facebook рекламу, яку нібито запустили з ініціативи російської влади проти його президентської кампанії.

Нагадаємо, розслідування щодо Хантера Байдена обговорювалося президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським від час телефонної розмови 25 липня поточного року. Скарга на можливий тиск на Україну з боку Трампа з метою почати політично мотивоване розслідування, який мав місце під час цієї розмови, створила основу для справи щодо імпічменту американського лідера.

Раніше стало відомо, скільки заробляв Хантер Байден в компанії Burisma.

Колишній віце-президент США Джо Байден є лідером у первинній гонці за президентство від демократів, оскільки підтримка Елізабет Уоррен різко впала.

Зазначимо, згідно грудневого опитування, Трамп перемагає всіх кандидатів від демократів. Президентські вибори заплановані на 3 листопада 2020 року. У них може бути обраний 46-й президент США (у випадку, якщо Дональд Трамп не буде обраний на другий термін).