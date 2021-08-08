Меган Маркл не прийняла букет квітів від батька в день народження

Герцогині Сассекській виповнилося 40 років

Меган Маркл, дружина принца Гаррі, відзначила свій день народження. Батько колишньої актриси вирішив привітати доньку зі святом, однак вона проігнорувала його привітання, пише видання Express.

Меган організувала вечірку у своєму будинку за участі 65 гостей. Принц Гаррі заздалегідь замовив для коханої дружини торт з живими квітами. Живі квіти вирішив подарувати доньці і Томас Маркл.

Чоловік заявив, що відправив Меган букет червоних троянд, в якому були дві жовті квітки, що символізують двох її дітей, і листівку з текстом: «Бажаю тобі щасливого дня народження і яскравих днів». Однак герцогиня проігнорувала знак уваги від батька.

Як відомо, стосунки з батьком у Меган завжди були непростими. Його не було навіть на весіллі доньки та принца Гаррі. В той момент Томас Маркл був в лікарні й нібито не чув дзвінків екс-актриси.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дочка Меган Маркл і принца Гаррі включена в оновлений список претендентів на престол.

Лінія спадкоємності на веб-сайті британської королівської сім'ї, нарешті, була оновлена. У неї включили новонароджену дочку герцога і герцогині Сассекських — Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор, яка народилася 4 червня 2021 року в лікарні Санта-Барбара Котедж.

Також відомо, що британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.



