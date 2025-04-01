У Чорнобильському заповіднику з'явився агресивний хижак з-за океану

Тварина живе біля річок, озер і боліт, харчується рибою, земноводними, гризунами та ракоподібними

Під час обстеження території фахівці Чорнобильського заповідника помітили американську норку (візона річкового), яка є інвазивним видом для природи України. Вона поширилася з хутряних ферм і вже встигла пристосуватися до наших водойм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Повідомляється, що цей хижак – відмінний плавець і мисливець. Тварина живе біля річок, озер і боліт, харчується рибою, земноводними, гризунами та ракоподібними. Однак через свою агресивність і всеїдність американська норка витісняє місцеві види, зокрема рідкісну європейську норку.

«Хижак робить лігво під каменями або корінням дерев, пристосовує нори бобра або ондатри. Такі нори можуть бути до трьох метрів в довжину й одного метра вглиб від поверхні і, зазвичай, мають декілька входів трохи вище рівня води», – розповіли фахівці заповідника.

У природі ворогами американської норки стають лисиці, рисі, ведмеді, хижі птахи та річкові видри. З метою самозахисту річковий візон може викидати на агресора секрет анальних залоз. Він має мерзенний мускусний запах і викликає нудоту у багатьох хижаків, повідомили у заповіднику.

Нагадаємо, біля узбережжя Антарктиди від шельфового льодовика нещодавно відколовся величезний айсберг, довжина якого становила близько 46 кілометрів. Цей процес дозволив дослідникам отримати доступ до ділянки океану, яка десятиліттями була прихована від сонячного світла. Під льодовиком виявлено багатий підводний світ, включаючи гігантських морських павуків, восьминогів, крижаних риб, корали та губки, які, можливо, існують сотні років.