Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Чорнобильському заповіднику з'явився агресивний хижак з-за океану

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Чорнобильському заповіднику з'явився агресивний хижак з-за океану
Американська норка є інвазивним видом для природи України
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Тварина живе біля річок, озер і боліт, харчується рибою, земноводними, гризунами та ракоподібними

Під час обстеження території фахівці Чорнобильського заповідника помітили американську норку (візона річкового), яка є інвазивним видом для природи України. Вона поширилася з хутряних ферм і вже встигла пристосуватися до наших водойм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Повідомляється, що цей хижак – відмінний плавець і мисливець. Тварина живе біля річок, озер і боліт, харчується рибою, земноводними, гризунами та ракоподібними. Однак через свою агресивність і всеїдність американська норка витісняє місцеві види, зокрема рідкісну європейську норку.

«Хижак робить лігво під каменями або корінням дерев, пристосовує нори бобра або ондатри. Такі нори можуть бути до трьох метрів в довжину й одного метра вглиб від поверхні і, зазвичай, мають декілька входів трохи вище рівня води», – розповіли фахівці заповідника.

У природі ворогами американської норки стають лисиці, рисі, ведмеді, хижі птахи та річкові видри. З метою самозахисту річковий візон може викидати на агресора секрет анальних залоз. Він має мерзенний мускусний запах і викликає нудоту у багатьох хижаків, повідомили у заповіднику. 

Нагадаємо, біля узбережжя Антарктиди від шельфового льодовика нещодавно відколовся величезний айсберг, довжина якого становила близько 46 кілометрів. Цей процес дозволив дослідникам отримати доступ до ділянки океану, яка десятиліттями була прихована від сонячного світла. Під льодовиком виявлено багатий підводний світ, включаючи гігантських морських павуків, восьминогів, крижаних риб, корали та губки, які, можливо, існують сотні років.

Читайте також:

Теги: птахи хижак Чорнобильська зона тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лелека Грицько повернувся у гніздо
Лелека Грицько повернувся до свого гнізда на Полтавщині: онлайн-трансляція
23 березня, 08:27
Канзі не лише освоїв мовні навички, але й продемонстрував здатність грати в відеоігри
Розумів англійську та грав у відеоігри: у 44 роки помер шимпанзе-геній
22 березня, 18:59
Дослідницьке судно Falkor
Під льодовиками Антарктиди знайдено унікальну екосистему
22 березня, 15:56
На сьогодні місцевим жителям французького містечка роздали 5 282 курей
Європейські міста безплатно роздають курей місцевим: навіщо це потрібно
20 березня, 09:47
Тільки своєчасне щеплення може захистити тварин та їх власників від смертельнонебезпечної хвороби
Вдруге за останні два дні на Київщині виявлено сказ у домашнього кота
19 березня, 14:46
Суд конфіскував агресивну тварину
Німецька вівчарка відгризла два пальці людині. Як відреагував суд?
13 березня, 08:10
Василь Ратушний служив пілотом дрона в 414-й окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра»
Київ під звуки трембіти попрощався з українським військовим Василем Ратушним (фото)
5 березня, 19:05
Столичні митники виявили опудала у трьох міжнародних поштових відправленнях під час митного контролю
Опудала рідкісних птахів врятовано від незаконного вивезення з України (фото)
4 березня, 10:54
Унаслідок атаки зруйновано вольєри, загинули тварини
Росіяни вбили тварин, поціливши по екопарку поблизу Харкова
3 березня, 11:16

Новини

У Чорнобильському заповіднику з'явився агресивний хижак з-за океану
У Чорнобильському заповіднику з'явився агресивний хижак з-за океану
Скільки коштує картопля у Києві: огляд цін
Скільки коштує картопля у Києві: огляд цін
Нові швидкісні обмеження з 1 квітня: де у Києві та Дніпрі можна їхати швидше
Нові швидкісні обмеження з 1 квітня: де у Києві та Дніпрі можна їхати швидше
Небезпечні метеорологічні явища. Синоптики звернулися до киян
Небезпечні метеорологічні явища. Синоптики звернулися до киян
Українці на передовій просять не грошей, а зброю – духовний радник Трампа
Українці на передовій просять не грошей, а зброю – духовний радник Трампа
Віталій Кличко та мер Тулузи підписали Декларацію міст-побратимів
Віталій Кличко та мер Тулузи підписали Декларацію міст-побратимів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
41K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
33K
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
29K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
25K
ЗМІ: представник МОЗ не зміг пояснити, чому до списку ліків зі знижкою увійшов клофелін

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua