Мендель вибачилась за неправильне написання столиці України



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Юлія Мендель

Мендель в одному з твітів вжила російську версію написання столиці України англійською мовою – Kiev

Речниця президента України Юлія Мендель вибачилась за неправильне написання назви столиці України англійською мовою.

Про це прессекретар Зеленського написала у Twitter.

«Kyiv not Kiev. Я не поміняла написання назви столиці України в нещодавній цитаті. Винна. Всі мої твіти говорять тільки про українську версію написання Києва. Я особисто завжди підкреслювала це для всіх ЗМІ, в яких я працювала. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття були ображені, коли я не змінила цитату»,— написала Мендель.

Kyiv not Kiev.

I didn't change the name of Ukraine's capital in the recent quote. My bad. All my tweets say only Ukrainian version of Kyiv. I, myself,was stressing this to all media outlets I worked for. Apologies to all whose feelings were offended when I didn't change the quote — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 8 жовтня 2019 р.

Мова йде, ймовірно, про нещодавній допис речниці Зеленського у Twitter за 6 жовтня, в якому Мендель розповіла, що президент України у інтерв’ю японським ЗМІ повідомив, що «Трамп не висував йому умов». Вона у своєму твіті замість Kyiv написала Kiev – російську назву української столиці.

Нагадаємо, у жовтні минулого року МЗС України запустило міжнародний флешмоб, в якому закликає іноземні компанії відкоригувати правопис назви Києва та інших українських міст. Кампанія стартувала

#KyivNotKiev: МЗС запустило флешмоб, закликаючи іноземні ЗМІ правильно писати назву Києва

під хештегом #KyivNotKiev.

Відомо, що іноземні медіа, аеропорти та інші компанії, зокрема одні з найпопулярніших, назву столиці України пишуть некоректно, а саме – Kiev. Це подібно до звучання слова в російській мові, проте для передавання назви так, як вона звучить українською, варто писати Kyiv.

Відтоді коректно назву Києва почали вживати в електронному листуванні Євросоюзу, МАГАТЕ та інших компаній. Однак, швидше за всіх до правильного написання української столиці переходять міжнародні аеропорти.