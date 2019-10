Мендель вибачилась за неправильне написання столиці України

Мендель в одному з твітів вжила російську версію написання столиці України англійською мовою – Kiev

Речниця президента України Юлія Мендель вибачилась за неправильне написання назви столиці України англійською мовою.

Про це прессекретар Зеленського написала у Twitter.

«Kyiv not Kiev. Я не поміняла написання назви столиці України в нещодавній цитаті. Винна. Всі мої твіти говорять тільки про українську версію написання Києва. Я особисто завжди підкреслювала це для всіх ЗМІ, в яких я працювала. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття були ображені, коли я не змінила цитату»,— написала Мендель.

Kyiv not Kiev.

I didn't change the name of Ukraine's capital in the recent quote. My bad. All my tweets say only Ukrainian version of Kyiv. I, myself,was stressing this to all media outlets I worked for. Apologies to all whose feelings were offended when I didn't change the quote