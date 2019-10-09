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    Мендель вибачилась за неправильне написання столиці України

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    Юлія Мендель - Мендель вибачилась за неправильне написання столиці України
    Юлія Мендель

    Мендель в одному з твітів вжила російську версію написання столиці України англійською мовою – Kiev

    Речниця президента України Юлія Мендель вибачилась за неправильне написання назви столиці України англійською мовою.

    Про це прессекретар Зеленського написала у Twitter.

    «Kyiv not Kiev. Я не поміняла написання назви столиці України в нещодавній цитаті. Винна. Всі мої твіти говорять тільки про українську версію написання Києва. Я особисто завжди підкреслювала це для всіх ЗМІ, в яких я працювала. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття були ображені, коли я не змінила цитату»,— написала Мендель. 

    Мова йде, ймовірно, про нещодавній допис речниці Зеленського у Twitter за 6 жовтня, в якому Мендель розповіла, що президент України у інтерв’ю японським ЗМІ повідомив, що «Трамп не висував йому умов». Вона у своєму твіті замість Kyiv написала Kiev – російську назву української столиці.

    Нагадаємо, у жовтні минулого року МЗС України запустило міжнародний флешмоб, в якому закликає іноземні компанії відкоригувати правопис назви Києва та інших українських міст. Кампанія стартувала

    #KyivNotKiev: МЗС запустило флешмоб, закликаючи іноземні ЗМІ правильно писати назву Києва
    під хештегом #KyivNotKiev.

    Відомо, що іноземні медіа, аеропорти та інші компанії, зокрема одні з найпопулярніших, назву столиці України пишуть некоректно, а саме – Kiev. Це подібно до звучання слова в російській мові, проте для передавання назви так, як вона звучить українською, варто писати Kyiv.

    Відтоді коректно назву Києва почали вживати в електронному листуванні Євросоюзу, МАГАТЕ та інших компаній. Однак, швидше за всіх до правильного написання української столиці переходять міжнародні аеропорти.

    МЗС Київ Twitter президент правопис Юлія Мендель
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