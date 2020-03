Мендель заявила, що навколо інтерв'ю Зеленського для The Guardian забагато «фейків»



Володимир Зеленський дав інтерв'ю The Guardian

Прессекретарка Зеленського стверджує, що стаття отримала багато позитивних відгуків від міжнародної аудиторії

Речниця українського президента Юлія Мендель заявила, що вихід статті про Зеленського та обкладинки в журналі The Guardian «супроводжувався великою кількістю дезінформації в онлайн-просторі».

Про це вона написала у Facebook.

Так, вона повідомила, що про інтерв'ю президента поширили фейк, ніби воно було проплачене.

«Сказати, що обкладинку The Guardian проплатили, може лише той, хто звик, що журналістику проплачують. Офіс президента цінує якісну журналістику та свободу слова. Я роками працювала з іноземними виданнями. Проплатити обкладинку та статтю в The Guardian неможливо. Як неможливо й перевірити статтю перед публікацією», - написала Юлія Мендель.

Також вона зазначила, що стаття справді вийшла і в онлайн-версії видання, і в друкованому журналі, хоча хтось, імовірно, вважав інакше.

«Фейк, що Офіс президента «цензурує» матеріали західних журналістів. Стаття в The Guardian – не оригінал інтерв’ю. Це повноцінний журналістський матеріал, написаний на основі вражень, особистої думки репортерів, з додаванням фактів із минулого Володимира Зеленського, аналітики його політичного життя, опису важливих подій. Матеріал і написаний у формі статті, а не запитань-відповідей, як це відбувається під час інтерв’ю. Заради ознайомлення аудиторії не лише з враженнями журналістів, а й із самим інтерв’ю Офіс президента надав увесь текст – із запитаннями та відповідями. Це і є сухий оригінал, без інших інформаційних нашарувань», - додала речниця президента.

Також Мендель зазначила, що досі жоден український президент не з’являвся на таких обкладинках, як Time чи The Guardian, не мав статей-портретів у The New Yorker. Вона також стверджує, що стаття отримала багато позитивних відгуків від міжнародної аудиторії.

Нагадаємо, інтерв'ю Володимира Зеленського для британського видання The Guardian було опубліковано 7 березня.

Зокрема, у розмові з журналістами президент розповів, що «іноді дуже хочеться» вішати олігархів, тому що так «було б швидше». Після цього Юлія Мендель поспішила зазначити, що це такий жарт. І президент погодився з нею: «Звичайно, ми жартуємо».

8 березня Офіс президента України опублікував українську версію інтерв'ю. Воно дещо відрізнялось від англомовної статті, зокрема була відсутня ремарка, що вішати олігархів - це жарт.