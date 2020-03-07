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    Політика

    Свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці

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    Президент України Володимир Зеленський - Свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці
    Президент України Володимир Зеленський
    Фото: Arthur Bondar/The Guardian

    Прессекретар глави держави розмістила відповідну світлину у Facebook

    Британське видання The Guardian розмістило на обкладинці свіжого номера фото Президента України Володимира Зеленського.

    Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Facebook.

    Вона розмістила відповідну світлину і написала: «The Guardian сьогодні».

    Речниця Президента також повідомила, що напередодні ввечері Зеленський дав інтерв’ю журналістам Bloomberg. Перший матеріал видання опубліковало сьогодні, а друга публікація з’явиться у понеділок.

    «Також Офіс Президента України розшифрує та виставить інтерв’ю на офіційному сайті Президента опісля виходу запланованих матеріалів», – написала Мендель.

    Нагадаємо, Зеленський хоче зустрітися з Трампом впродовж виборчої кампанії у США.

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