Свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці
Прессекретар глави держави розмістила відповідну світлину у Facebook
Британське видання The Guardian розмістило на обкладинці свіжого номера фото Президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Facebook.
Вона розмістила відповідну світлину і написала: «The Guardian сьогодні».
Речниця Президента також повідомила, що напередодні ввечері Зеленський дав інтерв’ю журналістам Bloomberg. Перший матеріал видання опубліковало сьогодні, а друга публікація з’явиться у понеділок.
«Також Офіс Президента України розшифрує та виставить інтерв’ю на офіційному сайті Президента опісля виходу запланованих матеріалів», – написала Мендель.
Нагадаємо, Зеленський хоче зустрітися з Трампом впродовж виборчої кампанії у США.