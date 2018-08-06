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    Мер Дніпра похизувався відпусткою на Амазонці (фото)

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    Мер Дніпра похизувався відпусткою на Амазонці (фото)

    Філатов зловив крокодила і піранью

    Міський голова Дніпра оприлюднив у соцмережі світлини зі свого закордонного відпочинку.

    Світлини були оприлюднені у «Фейсбуці» Бориса Філатова.

    Він оприлюднив світлини зі своєї відпустки на річці Амазонка. На світлинах Філатов хизується, що зловив крокодила та рибу піранью.

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    «Для того, щоб дізнатися, що таке щастя, потрібно побути чотири дні взагалі без зв'язку, зловити вночі на ліхтарик голими руками крокодила, назвати його Геною (такий же маленький і злий), відпустити крокодила, виловити на дерев'яну вудку піранью і їй пообідати», - пише Філатов.

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