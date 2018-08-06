Мер Дніпра похизувався відпусткою на Амазонці (фото)



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Філатов зловив крокодила і піранью

Міський голова Дніпра оприлюднив у соцмережі світлини зі свого закордонного відпочинку.

Світлини були оприлюднені у «Фейсбуці» Бориса Філатова.

Він оприлюднив світлини зі своєї відпустки на річці Амазонка. На світлинах Філатов хизується, що зловив крокодила та рибу піранью.

«Для того, щоб дізнатися, що таке щастя, потрібно побути чотири дні взагалі без зв'язку, зловити вночі на ліхтарик голими руками крокодила, назвати його Геною (такий же маленький і злий), відпустити крокодила, виловити на дерев'яну вудку піранью і їй пообідати», - пише Філатов.