Мер Івано-Франківська: ми стимулюємо учителів, які готові проводити додаткові уроки дистанційно



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За словами мера Франківська, всі вчителі, які працюють додатково отримують премії

«Червоне» місто попри все відкрило школи

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, як місто переживає «червону» карантинну зону, яку було введено 26 жовтня.

В інтерв’ю «Главкому» Марцінків пояснив, що школи та дитячі садочки працюють у звичному режимі.

«До четверга (до 22 жовтня) школи працювали. У п’ятницю ми просто закрили, бо дільничні комісії працювали здебільшого у приміщенні шкіл. З п’ятниці було дистанційне навчання. З середи вже в звичайному режимі. Звісно, якщо є хворі, ми закриваємо школу чи класи і продовжуємо навчання. Ми повинні навчитися жити з цією проблемою, з дотриманням елементарних норм. Садочки і школи в нас працюють. Прийняли рішення, що 1-4 класи працюватимуть очно, а от 5-11 класи – змішана форма навчання», – зазначив Марцінків.

Крім того, мер Франківська зазначає, що є батьки, які бояться за здоров’я своїх дітей, тому вони можуть перевести їх на дистанційне навчання.

«Процес такого навчання уже організовано Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Тут є вічна проблема. Є батьки, які працюють з дому, і їм, звісно, краще, аби діти були біля них. Але таких насправді не багато. Більшість змушені іти на роботу, заробляти на шматок хліба. Ми повинні це враховувати. Ми дали можливість, по-перше, школі самій приймати рішення. Якщо є заяви про дистанційне навчання, то школа зобов’язана його організовувати. Ми стимулюємо тих учителів, які готові проводити уроки з двома, трьома, чотирма, п’ятьма дітьми. До останнього часу у нас було 18 заяв (щодо дистанційного навчання). Здається, цим 18 діткам вже проводимо таке навчання, і це навіть в період, коли відбувалося очне навчання у школах. Ще у нас є 36 класів, які перебувають на дистанційному навчанні, зважаючи на проблеми з Covid-19», – пояснив Марцінків.

За словами мера Франківська, всі вчителі, які працюють додатково отримують премії, щоб стимулювати та йти на зустріч під час пандемії.

«Намагаємося преміювати, таким чином іти на зустріч вчителям, які погоджуються цю роботу робити. Іншого шляху немає. Про механізм треба більше розпитувати Департамент освіти. Ми і так дофінансовуємо Департамент освіти і науки. Все рівно тих коштів, які є, (субвенції освітньої) не вистачає на зарплати. Наприклад, ми дофінансовуємо групи продовженого дня… Зважаючи, що багато шкіл вже мають свою бухгалтерію, а з 1 січня усі матимуть, є можливість регулювати такі речі», – наголосив мер.

Також, Марцінків розповів про нестачу вчителів, бо немає кому прийти на заміну тих, хто захворів або пішов на самоізоляцію.

«Є проблема. Якось страхуємося. Є школа №24, яка закрита на самоізоляцію, бо там у їдальні знайшли коронавірус. Два дитячих садочки закрили на самоізоляцію через коронавірус. Є такі історії… Два тижні тому я був у найбільших трьох школах, розпитував про все людей. 99,9% вчителів сказали, що хочуть продовжити навчання. Якоїсь такої проблеми в освітянському колективі немає. Освітяни у нас дуже активні, активна їхня профспілка. Ми дізнаємося про їхні настрої, робимо опитування у їхніх Viber-групах, цікавимося їхньою думкою, думкою батьків. Якщо би була проблема, ми би про неї знали… Не завжди те, що у Facebook пишуть, відповідає реальності. Є частина батьків і невеличка частина вчителів, які виступають за дистанційне навчання, але переважна більшість за очну форму навчання, особливо 1-4 класи.

Нагадаємо, що всі лікарні Івано-Франківська для хворих на Covid-19 заповнені.

Як повідомлялося, Івано-Франківськ з 26 жовтня перебуває у «червоній» карантинній зоні.