Мер Івано-Франківська планує встановити пам’ятник Бандері, неподалік кордону з Росією



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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків

Пам’ятник Бандері планують встановити у Конотопі вже цього року

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відреагував на новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.

На фразу глави держави про те, що немає значення біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий, Марцінків відповів, що те, кому присвячений монумент, все ж має значення і поділився планом подарувати м.Конотоп Сумської області пам’ятник Степану Банері.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Знаєте, буквально перед цим говорив з мером Конотопа Артемом Семеніхіним. Це місто, яке за 40 км від кордону з Москвою. Він у нас найсхідніший мер-націоналіст, і він добився, що у них є вулиця Романа Шухевича та Степана Бандери. Я висловив бажання, щоб ми разом попрацювали і цього року подарували їм пам’ятник Степану Бандері й встановили в Конотопі на вулиці Бандери. Бо я розумію, що йому не профінансують, депутати не проголосують, щоб виготовити цей пам’ятник. Давайте ми це зробимо, щоб показати, що сьогодні насправді Україна, як ніколи, єдина у своїй українській ідентичності» – написав Руслан Марцінків.

Як повідомлялося, 1 січня у Києві представники правих сил провели смолоскипну ходу до 111-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери.

Як повідомлялось, в середу, 1 січня, близько 600 людей провели мітинг із нагоди дня народження Степана Бандери у Львові.

У грудні 2019 року Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича в Києві.

Український політичний діяч Степан Бандера — один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.