Мер Києва Кличко оприлюднив декларацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міський голова Києва Віталій Кличко тримає свій портрет у вигляді коміксу в традиційному японському стилі, подарований мером Кіото

Міський голова Києва Віталій Кличко позичив брату-боксеру 8,21 млн євро і $553,9 тис.

За 2019 рік міський голова Києва Віталій Кличко задекларував 1,02 млн грн сукупного доходу, що на третину більше порівняно з 2018 роком (тоді було 390,3 тис. грн).

Про це повідомляє «Главком».

Міський голова отримав 697 тис. грн доходу від управління грошовими коштами (джерелом доходу виступив німецький Deutsche Bank AG), 318,5 тис. грн зарплати, додаткове благо на 1883 грн і подарунок у негрошовій формі вартістю 1614 грн від Національного олімпійського комітету України.

На банківських рахунках Кличко зберігає 67,1 тис. грн і $14. Ще мер зазначив, що на рахунках двох банках (в українському «Банку Кредит Дніпро», німецькому Deutsche Bank AG) тримає євро, але не показав, які суми.

Крім цього, у готівці лежать 24,2 тис. євро і $13,2 тис.

Також з 2015 року Віталій Кличко щороку декларує великі суми у валюті, які позичив рідному брату Володимиру Кличку. Зокрема, в декларації за 2019 рік зазначив, що позичив 8,21 млн євро і $553,9 тис.

У власності Віталій Кличко - квартира площею 251,8 кв. м у Києві. Житловий будинок площею 785,5 кв. м у селі Лютіж Вишгородського району Київської області записаний на дружину мера Наталію Єгорову. Ще вона орендує земельну ділянку площею 0,25 га у цьому ж населеному пункті.

Крім цього мер задекларував столичну квартиру площею 43,6 кв. м, яка належить його брату Володимиру і в якій він разом з дружиною і сином Єгором Даніелем мають право на проживання.

Мер столиці володіє французьким камінним годинником XIX ст., сімома елітними наручними годинниками, роялем Yamaha; його дружина – трьома брендовими годинниками Hublot, Van Cleef & Arpels, Bvlgari і чотирма ювелірними виробами марок Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany, Piaget.

Із транспортних засобів на дружину записані Toyota Sequoia, 2014 року випуску, Land Rover Discovery, 2013 року випуску; на Віталія Кличка – мотоцикл Fine Custom, 2009 року випуску і причіп-платформа, 2013 року випуску.

У декларації міський голова Києва зазначив, що є кінцевим власником у двох благодійних організаціях «Майбутній Київ» і «Фонд Кличко».

Ще Віталій Кличко разом із Володимиром Кличком володіють трьома торговими марками англійською, німецькою та українською мовами.